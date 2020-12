Detingut un home en relació amb l'atropellament mortal d'un vianant a Palafolls

Un home ha estat detingut en relació amb l'atropellament mortal d'un vianant dilluns a l'N-II, a Palafolls (Maresme), segons han informat els Mossos d'Esquadra. El sinistre va tenir lloc en direcció a Tordera. Els Mossos van rebre l'avís a les 22.57 h de la nit. Es va localitzar al voral del punt quilomètric 677,4 el cos d'un home que hauria mort en ser atropellat per un vehicle que hauria fugit del lloc dels fets. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per tal d'identificar el conductor, investigació que continua oberta. Amb aquesta víctima, són 101 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.