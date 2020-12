Ferran Bel (PDeCAT) revela trucades de consellers de JxCat per pactar els comptes

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, va assegurar ahir que alguns consellers de JxCat, com el d´Empresa, Ramon Tremosa, li van trucar per negociar algunes qüestions dels Pressupostos Generals de l´Estat (PGE) amb el Govern central.

Així ho va dir en una entrevista del Canal Terres de l´Ebre que va recollir Europa Press, quan li van preguntar sobre el fet que Tremosa li hagi agraït l´esmena sobre la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que el PDeCAT va pactar incloure en els comptes: «No és l´únic conseller que m´ha trucat perquè negociï coses en aquest pressupost a Madrid. Tremosa ha tingut l´honestedat de dir-ho i reconèixer-ho».

Bel va retreure aquesta contradicció de JxCat i va demanar coherència: «Si tu no et vols desgastar pactant uns pressupostos amb l´Estat, això de demanar-ho als excompanys de formació i després criticar que el PDeCAT defensa els comptes, gaire coherent no és», i va sostenir que el «no a tot» no porta enlloc. En paral·lel, l´eurodiputat de JxCat i exconseller destituït el 2017 amb l´article 155 de la Constitució, Antoni Comín, va afirmar ahir que «el PSOE ha pres una mica el pèl a ERC» amb la negociació dels pressupostos de l´Estat, perquè la situació dels presos independentistes ha empitjorat.

La setmana passada, un dia després que ERC sumés els seus vots perquè els Pressupostos Generals de l´Estat fossin aprovats al Congrés, el Tribunal Suprem va decidir revocar el tercer grau concedit per la Generalitat als nou condemnats a presó pel procés, que tampoc podran gaudir del règim flexible que els permetia l´article 100.2 del reglament penitenciari. Comín, que va ser conseller de Salut amb ERC fins al 2017 i que ara és eurodiputat de JxCat al costat de Carles Puigdemont, va comentar que si fos dirigent d´ERC se sentiria «estafat» pel PSOE en veure que «l´endemà» de donar suport als comptes arriba la decisió del Suprem sobre els presos.