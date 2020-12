La Guàrdia Urbana desallotja una festa multitudinària en un bloc d'apartaments turístics a Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona va desallotjar dilluns passat una festa amb mig centenar de persones en un edifici de pisos turístics de lloguer al districte d'Horta-Guinardó. En total la Guàrdia Urbana va interposar un total de 265 denúncies per no complir les mesures sanitàries relacionades amb l'emergència sanitària. Els agents van observar que les estances havien patit nombrosos danys, tant en el mobiliari com a les parets, i també restes de menjar i begudes.



La policia municipal va rebre l'avís cap a les 3.30 de la matinada per molèsties. Quan els agents van arribar al lloc van observar persones als balcons de l'immoble cridant i ballant. En el lloc hi havia el gestor dels pisos turístics que va manifestar que l'immoble hauria d'estar buit en la seva totalitat ja que no hi havia cap reserva vigent.



La patrulla va demanar la presència de més patrulles degut a la gran afluència de persones a l'edifici i, acompanyada pel gestor dels pisos, va accedir a l'immoble on va comprovar que les portes dels 12 apartaments havien estat manipulades. A l'interior van localitzar 49 persones, tres d'elles menors d'edat, que no respectaven les mesures sanitàries establertes.





??La matinada del passat dilluns vam desallotjar una festa multitudinària en un bloc d'apartaments turístics al districte d'Horta-Guinardó i vam interposar 265 denúncies per no complir les mesures de seguretat sanitàries relacionades amb la COVID-19.https://t.co/HaGCh7IHiM pic.twitter.com/a4dBRrjLCn — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) December 9, 2020