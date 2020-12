PortAventura tampoc obrirà per Nadal i dona per acabada la temporada

PortAventura World ha donat per acabada la temporada d'enguany. El parc temàtic tenia previst tornar a rebre clients el 21 de desembre, sempre que les condicions sanitàries ho permetessin, però l'evolució del coronavirus els ha fet desistir. "Les mesures adoptades per les autoritats sanitàries per contenir la covid no ens permeten obrir el nostre resort per Nadal", ha indicat l'empresa en un comunicat. Així, els esforços se centren en tornar a l'activitat el proper 27 de març del 2021, han apuntat. La del 2020 ha estat la temporada més curta de la història del parc, que només ha pogut obrir des del 8 de juliol fins el 16 d'octubre, i sempre amb restriccions d'aforament a causa de la pandèmia.