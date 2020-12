Barcelona no serà seu de l’agència europea de meteorologia

La candidatura de Barcelona per acollir la tercera seu del Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques a Mitjà Termini (ECMWF) va perdre la votació davant la candidatura de Bonn (Alemanya). El Consell de l´ECMWF que va seleccionar Bonn per acollir la tercera seu del centre ho va anunciar en un tuit en què es va manifestar «impressionat» per la qualitat de les nou propostes, agraït pel suport dels Estats membres i «emocionat per aquesta nova etapa de col·laboració científica».

L´ECMWF és una organització independent intergovernamental formada per 22 estats membres i 12 associats, fundada el 1975, que compta amb 360 treballadors de més de 30 països i té seus a Reading (Regne Unit) i Bolonya (Itàlia).

També a través de les xarxes socials, l´alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va assegurar que «només unes dècimes» han separat Barcelona de Bonn en la votació. Colau va felicitar la ciutat guanyadora i va agrair la unitat institucional al voltant de la candidatura i el lideratge del Barcelona Supercomputing Center (BSC) i del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic. «Seguirem treballant per fer de Barcelona capital de la ciència a Europa», va assegurar l´alcaldessa a Twitter.

En la mateixa línia, el primer tinent d´alcalde, el socialista Jaume Collboni, va anunciar que aconseguir la nova subseu del Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques a Mitjà Termini «no ha estat possible per molt poc». En un tuit, Collboni va agrair «el treball conjunt» al president del Govern, Pedro Sánchez; als ministres Teresa Ribera, Arancha González i Pedro Duque; al conseller d´Empresa i Coneixement de la Generalitat, Ramon Tremosa, i a l´equip tècnic del Barcelona Supercomputing Center.

La candidatura de Barcelona es va aprovar al Consell de Ministres del 29 de maig del 2020, després de la presentació conjunta per part dels ministeris de Ciència i Innovació, Afers Exteriors i Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Per preparar-la es va crear, el passat mes de juny, un grup de treball liderat inicialment pel Ministeri de Ciència i Innovació a través del Barcelona Supercomputing Center en què han estat representades les tres administracions. Aquest grup ha treballat de manera intensa i coordinada amb l´Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que és qui representa oficialment Espanya en el consell de Centre Europeu.