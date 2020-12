Mainat confessa als jutjats que està fart de la guerra legal amb la seva dona

Enguany està sent especialment complicat per a Josep María Mainat. I és que, a la seva separació d'Angela Dobrowolski, van seguir una sèrie d'esdeveniments que, més que reals, semblen de pel·lícula. El català va ser víctima d'un suposat intent d'assassinat per part de la seva exdona injectant-li insulina, poc després va veure com la mare dels seus fills "okupaba" la seva casa de Barcelona i després "assaltava" la seva residència a Canet de Mar i, entre mitjanes, nombroses denúncies interposades entre l'exparella, sumida en una guerra judicial que sembla no tenir fi.

Josep María Mainat ha tornat a acudir als jutjats per a resoldre els nombrosos enfrontaments judicials que encara té oberts amb la seva exdona Angela Dobrowolski. Cansat i esgotat de tota aquesta situació, el productor reconeix que ja no compta amb més paciència per a continuar afrontant una situació que es comença a convertir en insostenible per a ell, però també per als fills que té en comú amb la dona que suposadament va intentar assassinar-lo.

Com ha anat la declaració?

No puc fer moltes declaracions, però tant el meu advocat com el jutge ens han recomanat no entrar en assumptes judicials en la premsa i en els mitjans. La declaració ha anat bé i l'única discussió que hi havia avui era veure que sol·licitàvem nosaltres. No hem sol·licitat res.

Ens pot aclarir llavors per què motiu va denunciar vostè a Angela?

Sí, bo va haver-hi una violació de domicili amb violència i no hem volgut denunciar perquè els aplanaments d'estatge van al jutjat popular i jo el que vull és que s'oblidin tots aquests assumptes i centrar-nos en el principal.

A què es refereix quan parla de violència?

Sí, a ella, clar.

Què va fer ella?

No, no t'ho explicaré.

És aquí en qualitat d'investigat i denunciant per una altra en les denúncies aquestes croades.

Jo denunciant i ella diu el contrari. D'acord?

Com investigat, què li han preguntat? Pels fets?

Sí, sobre el que va succeir i jo els he explicat el que vaig veure i el que jo recordo.

I de què l'acusa la seva dona?

D'una cosa horrible, d'una empenta.

Angela manté que vostè no li deixa veure als nens i que tots els problemes comencen per això.

Me n'he d'anar.

Com es troba?

Jo estic molt fart de tot això. M'ho prenia amb paciència, amb cert sentit de l'humor, però ja no sóc capaç i vull que acabi tot d'una vegada.

Una última pregunta. Aquesta dessuadora que portes és una declaració d'intencions?

Perquè me l'ha deixat el meu fill. No sé ni que és... Què és?

De lluita lliure.

Doncs no, no ho sabia. Quina fallada!

Llavors el que diu la seva dona és fals?

No, no diré això...