Marín no dimitirà i demana a la justícia que la citi per donar explicacions

Marín no dimitirà i demana a la justícia que la citi per donar explicacions · EP

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, demanarà a la justícia que la citi per declarar sobre el cas del Consell Esportiu del municipi i ha assegurat que no dimitirà perquè creu que "no hi ha motius".

Així ho ha dit aquest dijous després d'haver declarat aquest matí com investigada davant els agents de la Policia Nacional que indaguen una presumpta trama de desviament de subvencions públiques al Consell Esportiu de la ciutat.

La declaració de l'alcaldessa socialista s'emmarca en la causa que dirigeix el titular del jutjat d'instrucció número 2 de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) pels delictes de malversació, prevaricació i tràfic d'influències, contra una trama de suposat desviament de subvencions públiques.