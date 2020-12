El Procicat decidirà demà si aixeca les mesures de tancament als centres comercials

El Procicat ha ajornat fins demà divendres la reunió extraordinària prevista per a aquesta tarda per abordar si s'aixequen les mesures de tancament als centres comercials o a alguns teatres de gran aforament com el Liceu, a causa de l'incendi en una nau de Badalona (Barcelonès), que centra els esforços d'algunes conselleries.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha informat a primera hora d'aquest dijous que avui se celebraria una reunió extraordinària del Procicat , que finalment s'ha ajornat fins demà.

En aquesta reunió del Procicat, ha explicat Sàmper, s'abordarà el pla sobre ventilació per a grans superfícies que ha elaborat Protecció Civil, i que podria permetre que centres comercials o teatres com el Liceu puguin obrir en els propers dies.

Sàmper ha precisat que, sense passar de tram a la desescalada, es poden fer certes "apreciacions" que permetin "reinterpretar les normes", sempre que "es garanteixin aquestes ventilacions" que proposa Protecció Civil en el seu document.

Així, pel que fa al cas concret del Liceu, el titular d'Interior ha subratllat que aquest teatre té una regeneració de 20 litres d'aire per persona i segon, quan els "mínims considerats òptims" són de 12,5, de manera que el seu sistema de ventilació està dins del pla que ha preparat Protecció Civil, el que permetria "relaxar les mesures del tram 1".

"És una possibilitat", ha dit el conseller d'Interior, que ha advertit que cal estar a l'espera del que decideixi el Procicat.

