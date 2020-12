El propietari de la nau de Badalona no havia denunciat l'ocupació en 15 anys

La nau de quatre plantes que ha cremat a Badalona amb una xifra de migrants encara desconeguda al seu interior –només hi ha tres morts confirmades– pertanyia a una antiga empresa que va tancar fa quinze anys. L'edifici es va quedar buit i es va convertir de seguida en un niu de persones, gairebé totes procedents del Senegal i en situació irregular, que es guanyaven la vida en molts casos amb la ferralla. «El propietari de la finca no havia denunciat l'ocupació de l'immoble», aclareix el portaveu dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero.

Era un lloc en el qual vivien unes 140 persones, segons l'últim recompte dels serveis socials o entitats com la Creu Roja, que assistien amb freqüència els habitants. «Quan van arribar els primers agents, al carrer hi havia unes cinquanta persones que van ser identificades però d'altres van marxar. No som aquí per comprovar la seva situació legal sinó per atendre'ls però alguns van fugir. Per això no sabem quants poden haver mort i els que van marxar», raona.

Del que no hi ha dubte és que si algú no va poder escapar, deu haver mort. La virulència de les flames va ser tan intensa que és impossible que algú hagi sobreviscut.