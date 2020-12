Troben dos morts a l'interior de la nau incendiada a Badalona

Els Bombers han donat per controlat l'incendi que es va iniciar la nit d'aquest dimecres en una nau industrial abandonada i ocupada a Badalona, segons ha informat el subdirector general operatiu del cos, David Borrell. El foc ha provocat la mort de dues persones. El balanç aquesta matinada era d'una trentena de persones rescatades i disset ferits, dos dels quals crítics i quatre greus. Segons els càlculs de l'Ajuntament a dins la nau hi han arribat a conviure de 150 a 200 persones.

El que més preocupa ara és el risc de col·lapse i això dificulta l'accés a l'interior. Fins al moment s'han produït quatre col·lapses parcials. Cap a les 9.00 hores tenen previst fer una valoració de l'estat exacte de l'estructura per decidir si apuntalen parcialment la nau o si la desenrunen per entrar-hi. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat encara no hi ha cap hipòtesi sobre l'origen de les flames i que els Mossos estan a l'espera que es donin les condicions per entrar-hi.