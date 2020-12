Denunciat un conductor que anava a 137 km/h en un tram de 30 km/h a Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut aquest dijous el conductor d'un vehicle que circulava a 137 km/h per la ciutat en un tram a un màxim permès de 30 km/h.



El conductor ha sigut denunciat penalment per la policia.



No és la primera vegada que aquest conductor ha sigut denunciat, ja que té obert un altre atestat similar per excés de velocitat, el 25 d'octubre.





