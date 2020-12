L’alcaldessa de l’Hospitalet, imputada per una trama de desviació de subvencions

L´alcaldessa de l´Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, va ser imputada ahir després de declarar davant els agents de la Policia Nacional que investiguen una presumpta trama de malversació i desviació de subvencions de l´ajuntament al Consell Esportiu de la localitat.

Marín va quedar en llibertat amb l´obligació de comparèixer davant la justícia cada vegada que li sigui requerit. La causa, dirigida pel titular del jutjat d´instrucció número 2 de l´Hospitalet, té el seu origen en una denúncia presentada pel regidor del PSC de l´Hospitalet Jaume Graells –que va dimitir com a tinent d´alcalde, però no ha deixat la seva acta ni el grup municipal– per suposades irregularitats en el Consell, que van desembocar en la detenció de dos companys de govern: Cristian Alcázar, que es manté com a segon tinent d´alcalde, i Cristóbal Plaza, que va dimitir com a regidor d´Esports però continua sent regidor.

La mateixa Marín va assegurar que no dimitirà «perquè no hi ha motiu» i que, de manera immediata, demanarà al jutge que la citi a declarar per donar «totes les explicacions». L´alcaldessa de l´hospitalet va confirmar que se la investiga pels delictes de prevaricació, malversació de diner públic i omissió del deure de perseguir un delicte.

ERC presentarà una moció de censura contra Marín a la Diputació de Barcelona si no dimiteix. Així ho va anunciar el cap d´ERC a l´oposició, Dionís Guiteras, qui insta JxCat, soci de govern dels socialistes, a donar suport a la iniciativa. «Cap ciutadà d´aquest país entendria que es mantingués un pacte de govern amb aquestes sospites tan greus», va assegurar. Amb 16 diputats, ERC no té la força necessària per guanyar la moció i, per això, necessita el suport d´altres grups.

Per la seva banda, el PSC va demanar que es respecti la presumpció d´innocència de tots els implicats en el cas i va reiterar la «total confiança» en l´alcaldessa de l´Hospitalet i presidenta del partit.