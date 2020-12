L'oci nocturn exigeix a Salut poder obrir com els bars amb zones reservades

La patronal de l´oci nocturn Fecasarm ha exigit al Departament de Salut que permeti la reobertura dels locals com bars musicals, discoteques, sales de festa i sales de ball en règim de bar/restaurant, amb l´opció de posar taules i cadires o zones reservades. En una carta al secretari general de Salut, Marc Ramentol, la patronal de l´oci nocturn assegura que aquest sistema funciona a Madrid, València, Castella i Lleó i a les Canàries, així com a la ciutat de Lleida. A més, Fecasarm exigeix una ampliació dels horaris de la restauració i del toc de queda per evitar que proliferin les festes il·legals.

Segons la patronal de l´oci nocturn, «és vital la reactivació del sector encara que es faci de manera provisional en format restauració, atès que la majoria d´empreses del sector no podran sobreviure per la manca d´ajudes proporcionades a les restriccions imposades».

D´altra banda, l´Ajuntament de Barcelona va demanar al Govern que reobri els centres comercials i que ampliï el perímetre del confinament de cap de setmana a tota l´àrea metropolitana per evitar aglomeracions al centre de la ciutat com les del cap de setmana. El primer tinent d´alcalde, Jaume Collboni, va assegurar ahir que l´Ajuntament atribueix part del col·lapse de trànsit i les aglomeracions al centre al fet que els centres comercials estiguessin tancats. «Volem que la gent vingui al centre i a passejar, però amb seguretat», va dir. Collboni va afegir que cal ampliar el perímetre de moviment dels barcelonins perquè «la ciutat és molt densa i això pot provocar aglomeracions que no convenen a ningú».

En aquest sentit, el tinent d´alcalde de Barcelona va remarcar que ja han enviat formalment a la Generalitat la petició per reobrir els centres comercials i ampliar el perímetre municipal.