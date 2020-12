La reunió del Procicat es cancel·la i es mantenen vigents totes les restriccions

El Procicat ha cancel·lat aquest divendres a la tarda la reunió que tenia per decidir si feia algun canvi en les restriccions per la covid. Això suposa que, de moment, es manté el confinament municipal els caps de setmana, la prohibició d'obrir les botigues interiors dels centres comercials que no siguin considerades essencials i l'aforament màxim dels teatres i sales de concerts en 500 persones. Ajuntaments com el de Barcelona i zones turístiques, algunes associacions de comerciants i bona part del sector cultural, com el Teatre del Liceu, havien demanat flexibilitzar aquestes mesures, cosa que hauran d'esperar almenys un dia més. Algunes fonts no descarten que la reunió es faci aquest dissabte.

Aquest divendres a dos quarts de nou estava prevista la reunió del comitè executiu de crisi per la covid-19, amb el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i els consellers Meritxell Budó, Miquel Sàmper, Alba Vergés, Damià Calvet i Josep Bargalló. La consellera Vergés, a les 9.30 havia de reunir-se telemàticament amb la Federació de Veïns de Tortosa, però no ho ha pogut fer. A les 10.30 havia de fer una roda de premsa des de l'Hospital Verge de la Cinta de la ciutat per presentar l'ampliació del centre, però ho ha fet poc després de les 11, i ha allà ha dit públicament que el Procicat tenia previst reunir-se aquest divendres a la tarda. A continuació ha fet entrevistes amb mitjans de comunicació locals, i els veïns, enfadats, li han dit, a les 2 de la tarda, que ja no es volien reunir amb ella després de demanar-ho des de feia un any.

El conseller Sàmper havia d'intervenir en una jornada sobre violència de gènere, però aquest dijous a la nit es va descartar la seva participació a causa de l'incendi de la nau industrial a Badalona. Finalment, el conseller no ha anat a Badalona.

A les 10 del matí s'ha convocat una roda de premsa per la 1 amb el conseller Sàmper, el subdirector general de Protecció Civil, Sergio Delgado, el comissari dels Mossos Joan Carles Molinero, el secretari general de Salut, Marc Ramentol, i el coordinador de la unitat de seguiment de la covid, Jacobo Mendioroz, per parlar de l'evolució de la pandèmia. Poc després de les 12 del migdia, la convocatòria s'ha anul·lat. S'ha especulat que la roda de premsa es faria després de la reunió d'aquest divendres a la tarda del Procicat, però a mitja tarda fonts d'Interior i de Salut han dit que la roda de premsa no es faria i posteriorment han assegurat que el Procicat ja no es reuneix més aquest divendres i que probablement ho farà aquest dissabte, sense especificar-ne els motius. Les mateixes fonts asseguren que se segueix treballant i que les actuals restriccions estan vigents fins el dia 21 de desembre si no es diu el contrari abans.