Concentració de l'Assemblea Groga a Barcelona per reclamar centres educatius públics «oberts i segurs»

Més de 150 persones s'han concentrat aquest dissabte a la tarda a plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar "centres educatius públics i segurs". La protesta, convocada per l'Assemblea Groga, ha exigit "més recursos i menys demagògia". Critiquen que ni s'han abaixat les ràtios, ni s'han pres les mesures de seguretat necessàries, ni es fan totes les proves PCR necessàries. ""No han complert ni tan sols amb les mesures de seguretat sanitàries que el mateix conseller Bargalló i la ministra Celaá van dir que caldrien", critiquen en un manifest. Per tot plegat exigeixen mesures urgents com "reduir el nombre d'alumnes per aula, contractar més docents, provisió dels EPI necessaris i proves PCR en tots els casos de contacte amb positius.

En declaracions als mitjans, Ana Lupe Gallardo, una de les portaveus d'Assemblea Groga, ha criticat que des del d'apartament d'Educació els estan dient "que les escoles són segures" però assegura que "són al preu" d'arriscar-se ells mateixos. "La ventilació és super important i en comptes de posar filtres HEPA o mesuradors de diòxid de carboni el que estan fent és engegar les calefaccions i obrir les finestres 15 o 20 minuts entre classes", assegura. També lamenta que "s'estan canviant els protocols de les PCR cada dos per tres" i que no "s'estan fent proves al professorat que ha estat en contacte amb alumnes positius". "Per molt que diguin que els centres són segurs, estem jugant amb la nostra salut i no hi estem disposats", resumeix.

En el mateix sentit s'ha expressat Ana Clua, portaveu dels estudiants del moviment. Diu que "estan cansades" i que amb la pandèmia "s'ha agreujat la crisi educativa". "La Generalitat de Catalunya ha fet de tot menys planificar correctament aquest nou curs", critica tot afegint que quan faltaven "15 dies per començar les universitats" es va decidir que es tancaven les aules. A parer seu, això comporta una "retallada de drets educatius i de qualitat educativa molt evident".

Per la seva banda, el també portaveu d'Assemblea Groga, Òscar Simón, ha dit que són un sector que estan "bastant abandonats" perquè ni tan sols els proporcionen EPI. "Les mascaretes ens les comprem nosaltres", destaca tot afegint que "als centres educatius no s'ha incrementat pressupost per fer neteja de res". "Venim d'unes retallades que van incrementar les ràtios i que van pujar el nombre d'hores lectives i hem hagut d'afrontar la pandèmia amb menys recursos", ha recordat tot assegurant que ho estan superant "a còpia de fer moltes hores".

La concentració de l'assemblea ha començat a les cinc de la tarda i els assistents han cridat lemes com "a casa menys de 7 i a l'aula 37", "menys declaracions i més contractació", "això no és docència, és supervivència o "la falta de recursos ens fa pujar la febre"