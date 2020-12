ERC no troba aliats per una moció de censura a Marín a la Diputació

ERC no troba aliats per tirar endavant la moció de censura contra la presidenta de la Diputació de Barcelona, la socialista Núria Marín. El portaveu d´ERC a l´ens, Dionís Guiteras, va explicar ahir que el partit està buscant suports per impulsar una moció de censura contra la presidenta, que dijous va declarar com a investigada davant els agents de la Policia Nacional que indaguen una presumpta trama de desviament de subvencions públiques al Consell Esportiu de l´Hospitalet.

Segons Guiteras, «és una situació greu, que la institució no es mereix», per això ha de contemplar-se com a opció la moció de censura contra Marín.

«Si no dimiteix, evidentment haurem d´arribar fins a les últimes conseqüències, i la moció de censura crec que és l´última conseqüència, la més dura i la que ens permet a tots posicionar-nos sobre si està bé o no que una institució com la Diputació de Barcelona estigui tacada per aquesta presumpta corrupció», va remarcar.

Guiteras va dir «respectar la presumpció d´innocència» de Marín, però la va acusar de defugir les explicacions sobre el cas en els últims mesos: «No ha parlat perquè no ha volgut», va denunciar.

A JxCat, socis de Govern del PSC a la Diputació, la proposta d´ERC no els acaba de convèncier. La consellera de la Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, va titllar de «precipitada» i «d´agosarada» la proposta d´ERC, i va opinar que «és davant del jutge i el plenari de l´Hospitalet de Llobregat» on Marín «ha de donar les explicacions pertinents». Tampoc Elsa Artadi, líder de JxCat a Barcelona, veu viable la proposta republicana. De fet, ahir va reptar ERC a «revertir» tots els acords que els republicans han fet amb els socialistes a ajuntaments, consells comarcals i diputacions, per tal d´aconseguir «governs independentistes» a totes les institucions locals.

També els comuns es van desmarcar de la proposta d´ERC. El diputat de Catalunya en Comú Podem David Cid va indicar que la seva formació no pot donar suport a una moció de censura contra la presidenta de la Diputació de Barcelona si en el nou govern hi figura JxCat, que té dues diputades provincials «imputades per un altre cas de corrupció».

Cid, va recordar que Catalunya en Comú Podem «porta sis mesos demanant explicacions a Marín, perquè és fonamental la transparència, i fins ara, no les ha donat».

També va considerar «gravíssimes» les acusacions que pesen sobre l´alcaldessa de l´Hospitalet de Llobregat i presidenta de la diputació barcelonina, i es va mostrar rotund en advertir que, si es confirmen, «és evident que ha de dimitir». Tot i això, no va demanar, però, de forma directa la dimissió de Marín.