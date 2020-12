ERC situa Vergés i El Homrani en llocs de sortida en la llista del 14F

ERC ha situat els controvertits consellers de Salut i de Treball i Afers Socials per la seva gestió en la pandèmia, Alba Vergés i Chakir El Homrani, en els números 6 i 9, respectivament, de la llista per a les eleccions catalanes previstes per al 14 de febrer.

El Consell Nacional d'ERC ha ratificat aquest dissabte les llistes per als comicis de l'14F, que estaran encapçalades a Barcelona pel vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès; a Tarragona per la diputada Raquel Sans; a Girona per la consellera Teresa Jordà i a Lleida per la portaveu del partit, Marta Vilalta.

Tancarà la llista per Barcelona la secretària general d'ERC, Marta Rovira, actualment a Suïssa, i l'exconsellera Meritxell Serret, l'ara delegada de la Generalitat davant la Unió Europea i exconsellera, farà el mateix a la circumscripció de Lleida.En la seva intervenció després del Consell Nacional de el partit, Aragonès ha afirmat que es tracta d'una llista "coral", basada en un "lideratge compartit" i que vol representar la "manera de veure la política" que té ERC.

Dimarts passat, ERC va anunciar que el president de Parlament, Roger Torrent, serà el número 3 per Barcelona darrere de Aragonès i Laura Vilagrà, i avui ha transcendit que la número 4 serà la diputada al Parlament Najat Driouech, a la qual seguirà Josep Maria Jové en el número 5.

Els també consellers d'ERC Bernat Solé -que dilluns jutgen per desobediencia- i Esther Capella formaran part així mateix de la llista com números 2 per Lleida i número 8 per Barcelona, respectivament, mentre que el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, ocupa el penúltim lloc de la llista dels republicans per Barcelona.

Destaquen, entre la resta de candidats electorals d'ERC, el cap de files a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall (número 7), l'escriptora Jenn Díaz (número 10) i l'activista Rubén Wagensberg (número 13), mentre que el president de el grup parlamentari, Sergi Sabrià, i la portaveu al Parlament, Anna Caula, seran els 2 i 3 per Girona.