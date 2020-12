L'ANC dona suport a la proposta de resolució al Parlament sobre l'aministia, però no creu que sigui «viable»

El Ple del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha aprovat aquest dissabte el posicionament de l'entitat en el debat sobre les mesures per posar fi a la repressió (indults, reforma del codi penal i amnistia). En aquest sentit, dona suport a la proposta de resolució al Parlament sobre l'amnistia impulsada per diferents partits, però no creu que sigui "viable". A més, sosté que hauria d'anar acompanyada d'un "acord polític" que respectés l'exercici del "dret d'autodeterminació". Un fet que ajudaria a trobar una "solució democràtica" al conflicte nacional. L'ANC considera que la causa general de repressió política, amb més de 2.850 persones represaliades, ha de ser "anul·lada" perquè "vulnera drets fonamentals".