Mobilitzacions contra les polítiques d'asil de la UE, amb la tragèdia de Badalona de fons

Centenars de persones han sortit aquest dissabte al migdia al carrer per protestar contra les polítiques d'asil i migració de l'estat espanyol i la Unió Europea. Ho han fet amb la tragèdia de Badalona, on tres persones van morir després d'incendiar-se la nau on vivien. Des de la Plataforma 12-D, convocants de l'acte, assenyalen que es podria haver evitat si hi hagués una política d'asil "que respecti els drets humans". La protesta s'ha fet a una desena de ciutats de Catalunya a més de València i Menorca. Els concentrats han tallat carreteres i han mostrat les banderes dels estats europeus simbolitzant un mur que han fet caure al final de l'acte. També s'ha llegit un manifest comú a totes les ciutats.

"La desgràcia de Badalona es podria haver evitat i se'n poden evitar de pitjors", així de contundent s'expressa el portaveu de la Plataforma 12-D a Girona, Karim Sabni. Ho ha fet a la concentració que la l'entitat ha fet davant de la Subdelegació del govern espanyol, en una de les moltes protestes convocades arreu de Catalunya en contra de la les polítiques d'immigració i asil de la Unió Europea (UE) en general i de la llei d'estrangeria espanyola en particular. Sabni reclama una reforma "urgent" d'aquesta llei per evitar el "racisme institucional" que considera que hi ha al darrera de la tragèdia de la nau del barri del Gorg de Badalona.

"Ja que no és possible derogar-la, però almenys una reforma perquè cal una regularització de totes aquestes persones que malviuen en naus com aquesta. La llei d'estrangeria porta a la marginació. La llei d'estrangeria mata", assenyala el portaveu de la plataforma 12-D.

Per això, els concentrats han volgut fer una performance per escenificar la "indignant" política d'immigració i asil de la Unió Europea. A les 12 del migdia han tallat diverses vies d'una desena de ciutats catalanes i han mostrat banderes de la UE i dels estats que la conformen, fent un mur humà que impedia l'accés als refugiats que estaven representats just al darrera.

Durant l'acte s'ha llegit un manifest, a la meitat del qual s'han fet caure les banderes dels diferents països permetent l'accés dels immigrants. Tot plegat ha acabat amb un minut de silenci en record de les tres persones que van perdre la vida a la nau de Badalona.

A Badalona i a tot arreu

Sabni deixa clar que el que ha passat al barri del Gorg és un problema que hi ha "a tot arreu" i que no desapareixerà "només silenciant-lo". Assegura que si s'haguessin dut a terme polítiques d'immigració que respectessin els drets humans s'hauria evitat la tragèdia d'aquesta setmana.

De fet, remarca que "encara s'està a temps" d'evitar "desgràcies encara més greus", però per això, explica, cal la implicació de la classe política reformant la llei d'estrangeria en el cas espanyol.

"El problema és que aquesta llei és el primer obstacle amb el que es troben les persones per poder sortir de la marginació, per tant és clau intervenir. Ja s'han fet propostes de d'algunes entitats, però els grups polítics no hi donen suport. Ni els anomenats com a més progressistes de la història", lamenta Sabni.

Mil quilòmetres de mur

La plataforma 12-D denuncia que en els últims anys, Europa ha aixecat 1.000 quilòmetres de murs a les seves fronteres per "aturar l'entrada de persones desplaçades per la violència, la desigualtat i la persecució". L'entitat considera que els estats "militaritzen i externalitzen les seves fronteres a països que vulneren sistemàticament els drets humans".

En aquest sentit, recorden que aquests mateixos països impedeixen el rescat a les ONG al Mediterrani "perquè no hi hagi testimonis del genocidi que té lloc al mar" i lamenten que incompleixin els compromisos de reubicació des de 2015.