Afluència desigual d'esquiadors en el primer dia d'obertura d'estacions del Pirineu

Les estacions del Pirineu han estrenat la temporada amb una afluència desigual d'esquiadors en els diferents complexos. Així, Masella (Cerdanya), que té un 90% de les instal·lacions obertes, ha venut uns 1.500 forfets fins a mig matí, tant de dia com de temporada. Cal tenir en compte que s'han d'adquirir amb antelació i per internet per evitar aglomeracions i complir amb les mesures de prevenció de la covid-19. Mentre, a les pistes del Ripollès, a Vallter 2000 preveuen omplir aquest dilluns, però a la Vall de Núria el dia ha estat "fluix". Per la seva banda, a Baqueira Beret (Val d'Aran), s'ha notat que l'obertura és en dia laborable, tot i tenir prou gent que venia de diversos punts al no haver restriccions de mobilitat dins de Catalunya.