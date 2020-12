Baixen a 551 els grups escolars confinats i a 13.501 les persones en quarantena, amb cap centre tancat

El nombre de grups escolars confinats per covid-19 és de 551, 46 menys que divendres passat. Segons les dades del Departament d'Educació, són el 0,77% del total. Hi ha 13.501 persones confinades, 750 menys que en el balanç anterior: 12.838 alumnes, 625 docents i personal d'administració i serveis i 38 de personal extern. En els darrers 10 dies s'han confirmat 1.375 positius, 1.209 alumnes, 152 docents i personal d'administració i 14 de personal extern. Els positius acumulats són 32.204, 381 més que en el balanç anterior. Pel que fa als centres tancats, no en queda cap, cosa poc habitual des del setembre.