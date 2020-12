Els Bombers donen per tancat el dispositiu a les naus incendiades de Badalona

Els Bombers van tancar a darrera hora hora d'ahir el dispositiu fix que mantenien a les naus incendiades de Badalona. Segons van explicar fonts del cos, el dispositiu es va començar a desmuntar a primera hora del dia i es va donar per tancat al final de la jornada, després d´inspeccionar una part de la zona que encara no havia estat inspeccionada.

En tot cas, els Bombers s'han posat a disposició de l'Ajuntament de Badalona i de l'empresa d'enderrocament per a les properes inspeccions dels espais, mentre avancin els treballs de desenrunament. Els efectius, presents amb deu dotacions, encara ahir van apagar fumaroles que es mantenien.

Cal recordar que l´enderroc de la nau cremada al barri del Gorg es va iniciar dissabte al matí. L´Ajuntament de la ciutat va adjudicar les obres a l´empresa Roig per un valor de 119.000 euros. El batlle de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, va assenyalar que els treballs s´allargaran «en funció de com vagi avançant la investigació» i «tal com marquin els responsables judicials i els Bombers». Tot i això, Albiol va celebrar que els entorns de la nau «tornin a una certa normalitat, des del punt urbanístic i de tranquil·litat dels veïns». Albiol també va explicar que, un cop finalitzin els treballs, el consistori es posarà en contacte amb els propietaris de la nau per «exigir el cobrament» de l´enderroc. En cas que es neguin a pagar els treballs, va anunciar, «iniciarem un procés judicial».

Centenars de persones es van manifestar dissabte a la tarda pels carrers de Badalona per reclamar «justícia» i «dignitat» per als afectats per l´incendi. La marxa es va iniciar a la parada de metro del Gorg i va arribar fins a la plaça de la Vila enmig de proclames contra el racisme i demanant la dimissió de l´alcalde de la ciutat. Els manifestants van fer un minut de silenci davant de l´Ajuntament de Badalona.