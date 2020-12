Una dona catalana, en estat crític per l'explosió d'una ampolla de gel hidroalcohòlic

Una veïna de Manresa, de 75 anys està ingressada en estat crític per cremades a l'hospital de la Vall d'Hebron per les ferides que li va provocar una deflagració, aquest diumenge al vespre a Manresa. Segons fonts policials, tot apunta que les ferides van ser provocades per l'explosió d'una ampolla de gel hidroalcohòlic que estava molt a prop d'una font de calor.

Els serveis d'emergències van rebre l'avís de la deflagració a les 20:49h i els bombers hi van traslladar dues dotacions, encara que quan va arribar a lloc dels fets, el número 16 del carrer Sant Cristòfol, no hi havia flames.



Per la seva banda el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi van desplaçar quatre unitats que van traslladar la dona en estat crític i el seu marit, de 76 anys i en estat lleu, a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.