Gemma Geis supera Marta Madrenas en les primàries de JxCat a Girona

La diputada al Parlament Gemma Geis es va imposar ahir a l´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, en les primàries celebrades per Junts per Catalunya per decidir el cap de llista per Girona en les eleccions al Parlament del 14 de febrer. A Barcelona, els aspirants més votats van ser el president de la Cambra de Comerç, ?Joan Canadell, i la vicepresidenta de JxCat i portaveu municipal, ?Elsa Artadi; a Lleida ho va ser el conseller Ramon Tremosa i a Tarragona el president de JxCat al Parlament, Albert Batete.

Geis va rebre 350 vots (62,8% del total) pels 343 de Madrenas (61,57%). A Girona estaven cridats a les urnes 778 militants de la formació i en van votar 557 (71,59%). Cada militant podia elegir tres candidats (sis a Barcelona, dos a Lleida i Tarragona). Per darrere de Madrenas es van situar Salvador Vergés i Tejero (170 vots, 30,52%); Francesc Ten Costa (126, 22,62%); Ferran Roquer Padrosa (106, 19,03 %); Salvador Coll Baucells (61 vots, 10,95%); Albert Ballesta Tura (58, 10,41%); Cecília (Ceci) Barnosell Sabrià (46, 8,25%); Imma Colom Canal (43, 7,71 %); Jordi Munell (37 , 6,64 %); Salvador Ribot Pons (28; 5,02 %); Josep Maria Plaja Solà (27 vots, 4,84 %); Alfons Casamajó Carrera (24, 4,30 %); Jordi Vilarrubí Costa (19, 3,41 %); Albert Riera i Pairó (15; 2,69 %); Begonya Montalban Vilas (15; 2,69 %); Carlos Campmajó Moreno (14 ; 2,51 ); Jordi Torres Barnes (13, 2,33 %); Xevi Font Galí (13, 2,33 %); Enric Balaguer Iglesias (12, 2,15 %); i Josep Aulet Aleñà (4, 0,71%)

A Barcelona, Canadell va obtenir 1.269 vots (55%) i Artadi 1.212 (52%), en un procés de primàries en dues fases en què va votar el 70% dels 5.000 inscrits en el cens global de Catalunya. Per darrere van quedar l´advocat i diputat al Congrés Jaume Alonso-Cuevillas; el conseller Jordi Puigneró; l´exconseller a Bèlgica Lluís Puig; la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó; el conseller Damià Calvet i el dirigent del partit Josep Rius.

El conseller Ramon Tremosa (52%) va ser el més votat per encapçalar la llista electoral de Lleida, per davant de l´alcalde de la Seu d´Urgell, Jordi Fàbrega i el d´Alfarràs, Joan Carles Garcia. Paral·lelament, el president de JxCat al Parlament, Albert Batet (47%), va ser el més votat per encapçalar la candidatura per Tarragona, per davant de la diputada Mònica Sales i el secretari primer del Parlament, Eusebi Campdepadrós.