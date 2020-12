La Generalitat reforça la internacionalització del sector agroalimentari amb les delegacions a l'exterior

La Generalitat reforçarà la internacionalització del sector agroalimentari, el primer sector econòmic català, dels més dinàmics en l'exportació i un dels que s'han vist especialment afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la COVID-19.

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, i el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, han signat un acord, mitjançant Prodeca —l'empresa pública promotora dels aliments catalans adscrita al Departament d'Agricultura— que permetrà la incorporació de tècnics comercials específics per al sector agroalimentari en mercats estratègics a través de les delegacions del Govern a l'exterior. Aquesta iniciativa és una actuació recollida dins la Comissió per a l'Elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció Social-CORECO.

"Amb aquests tècnics comercials el que fem és reforçar que els nostres productes puguin acompanyar-se d'una manera més ferma. Amb la seva incorporació, ajudem i reforcem que aquests productes viatgin a través d'aquestes persones, que els venguin, els promoguin i els donin a conèixer encara més, perquè són productes d'excel·lència, sans, segurs i de qualitat que produïm en aquest país", va explicar la consellera Jordà durant la presentació als mitjans de comunicació d'aquesta iniciativa.

Aquests tècnics especialitzats treballaran en coordinació amb els altres agents del Govern de Catalunya que duen a terme actuacions de suport al teixit productiu català en mercats exteriors. D'aquesta manera es vol reforçar el paper del sector agroalimentari, que genera un volum de negoci de gairebé 40.000 milions d'euros, xifra que equival al 16% del PIB de Catalunya, i ocupa directament més 160.000 persones.

La pandèmia de la COVID-19 ha tingut un efecte molt directe sobre les activitats d'internacionalització del sector, tenint en compte la cancel·lació de totes les fires i accions comercials agroalimentàries internacionals. Per aquest motiu, el Govern s'ha fet ressò de les peticions dels professionals i empreses d'aquest àmbit, que reclamen la necessitat d'un suport en aquests mercats de destí per a compensar aquesta situació crítica, especialment en aquells mercats més estratègics. Una tasca per a la qual les delegacions del Govern tindran un paper encara més rellevant.

"Amb la gestió de la pandèmia, s'ha posat en evidència la bona feina que duen a terme les delegacions del Govern a l'exterior", va afirmar el conseller Bernat Solé. "Són eines imprescindibles que hem de posar al servei dels sectors més importants del país per internacionalitzar el nostre teixit econòmic i productiu", va explicar. En aquest sentit, el conseller Solé va afegir que "ser arreu del món ens ha de portar també a detectar totes aquelles oportunitats per a sectors tan importants com l'agroalimentari, que és vital per a la reactivació econòmica del país".

Primera fase: Estats Units, Regne Unit, Alemanya i Mèxic

Així, la fase inicial d'incorporació d'aquests tècnics comercials agroalimentaris començarà per 4 mercats: els Estats Units, el Regne Unit, Alemanya i Mèxic, considerats mercats prioritaris per la seva importància estratègica per a les exportacions catalanes d'aliments i per singularitats esdevingudes que requereixen mantenir i potenciar-ne el contacte directe i permanent, i alhora, un assessorament estratègic quant a comercialització i promoció.

Els Estats Units i Alemanya són els dos principals importadors mundials d'aliments i begudes, i novè i quart destins agroalimentaris catalans, respectivament, i també s'hi suma el fet que cal reforçar la presència en el mercat nord-americà arran de l'aplicació des de l'octubre de 2019 de nous aranzels que afecten d'una manera especial i sensible el sector agroalimentari.

Addicionalment, ara és un moment clau per a la promoció del vi als Estats Units, perquè ha començat al mes de novembre la gestió del programa Chafea per part de Prodeca per als propers 3 anys i per al qual es necessitarà suport i interlocució constant amb el mercat nord-americà. Es tracta d'un programa promocional i informatiu per a fer difusió del vi català, que inclourà accions diverses com esdeveniments amb premsa especialitzada i professionals del sector, workshops, sessions formatives, missions inverses, fires, etc.

Pel que fa a Mèxic, és el catorzè importador mundial agroalimentari i presenta una forta demanda i previsió de creixement de consum en aquest sector en els propers anys. Finalment, el Regne Unit és el vuitè importador mundial i el sisè destí dels aliments i les begudes de Catalunya, i requereix també un especial tractament per minimitzar l'impacte del Brèxit.

A partir dels resultats que s'obtinguin d'aquesta fase inicial, es valoraran les necessitats i la implementació d'aquests tècnics en altres mercats internacionals.