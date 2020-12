Troben el cos d'una quarta víctima a la nau de Badalona que es va incendiar dimecres

Els tècnics han trobat aquest dilluns el cos d'una quarta víctima a la nau de Badalona que es va incendiar el passat dimecres. Dijous es van localitzar les altres tres. Les tasques de desenrunament van començar dissabte i continuen a hores d'ara. Els Bombers de la Generalitat ja s'havien retirat i només hi han de tornar si es requereix la seva presència. Ho han fet per donar suport un cop trobat el quart cadàver. De fet, Protecció Civil havia desactivat fa unes hores l'alerta del pla Procicat. Es manté actiu el punt coordinat entre la Guàrdia Urbana de Badalona i els serveis socials del consistori per atendre les necessitats de les persones afectades.