Argimon demana un pas enrere en la desescalada «com més aviat millor»

El secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, ha reconegut aquest dimecres que "no estem bé i anem molt malament" en l'evolució de la pandèmia. Davant d'això, ha dit que "clarament s'haurà de reduir mobilitat i interacció social" i "com més aviat millor", al temps que ha afirmat que s'està en fase d'expansió. Ha explicat que el Govern està analitzant la situació però que no hi ha cap decisió presa. També s'ha mostrat partidari d'endurir el pla de Nadal.

Argimon ha informat que entre els dies 6 i 15 d'aquest mes s'han produït 11.800 nous positius de Covid-19.

A més, l'Rt (velocitat de propagació de virus) està entre 1,45 i 1,50, amb el risc de rebrot a l'alça, ha assegurat.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Argimon ha reiterat la seva opinió que "si fóssim un país ric, segurament hauríem pres altres decisions", més dràstiques, perquè es podria compensar econòmicament els treballadors i petits empresaris.

"Si ens confinem, les grans corporacions, les que ens cobren la llum o el gas, seguiran guanyant diners. Estem parlant de la gent que treballa en la cultura, en un bar o restaurant, en un gimnàs", ha argumentat.

Pel que fa al proper Nadal, el secretari de Salut Pública de Catalunya ha recomanat reunions "tan petites com sigui possible" i a l'aire lliure, si es pot, i que cada persona sigui conscient "de la responsabilitat i el risc" que comporten aquestes decisions.

Ha recordat que els professionals sanitaris estan esgotats i que el 25% de les persones ingressades ho són per Covid, el que comporta conseqüències en les llistes d'espera per a la resta de patologies.

De moment, el Govern no ha pres noves mesures restrictives a Catalunya malgrat l'alerta de diversos experts, però és més que probable que es faci en les pròximes hores, ja que "està clar que si s'actua de manera ràpida el pic de la pandèmia serà menys alt" i es perdran menys vides, ha dit.

A més, de cara a l'inici del període de vacunació al gener pròxim "és molt important" que tinguem xifres d'incidència el més baixes possibles, per no tenir brots mentre s'administra a les residències de gent gran, el primer col·lectiu a qui es posarà.

