Comptabilitzen 37 naus ocupades a Catalunya en circumstàncies «similars» a la cremada a Badalona

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha assegurat aquest dimecres que a Catalunya hi ha 37 naus ocupades en circumstàncies "similars" a la que es va cremar la setmana passada a Badalona. Durant la sessió de control del Govern al Parlament, Sàmper ha manifestat que, en el cens que s'ha realitzat en els últims dies, no s'ha detectat ocupació de naus al Camp de Tarragona, a l'Ebre, Ponent ni a la Catalunya Central. Sàmper ha indicat que la Generalitat ha fet el diagnòstic de les naus que hi ha ocupades per posar-ho en coneixement de l'administració local i la Generalitat. També ha aclarit que els Mossos només hi intervindran si s'hi produeixen "conductes delictives".