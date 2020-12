El fiscal vincula una investigació a David Madí amb el cas 3%

La Fiscalia vincula una investigació oberta contra l´empresari i exdirigent de CDC David Madí per la seva presumpta implicació en una trama de factures falses amb una peça separada del «cas 3%» sobre el presumpte finançament il·legal de l´esmentat partit polític. El ministeri públic ha reclamat al jutjat penal de Barcelona que tramitava el procés contra Madí –que ha negat les imputacions– que s´inhibeixi a favor del magistrat de l´Audiència Nacional José de la Mata, que instrueix el «cas 3%» i s´encarrega de les indagacions sobre la productora audiovisual catalana Triacom, que presumptament «formava part d´una estructura de finançament» de Convergència.

El judici contra Madí i sis persones més, entre les quals Oriol Carbó, de Triacom, per la presumpta trama de factures falses havia de celebrar-se a Barcelona aquest dimecres, però, al final, ha sigut suspès. El fiscal reclama per a l´exdirigent de CDC i membre de l´´estat major´ de Carles Puigdemont dos anys de presó, inhabilitació i multa. A la banqueta també s´hi havia d´asseure l´empresari Juan Manuel Parra, un dels acusats en el judici del saqueig del Palau de la Música i que va reconèixer que va facturar a l´entitat cultural serveis prestats a CDC, entre els quals uns serveis prestats durant una campanya electoral. Va ser precisament aquest empresari, proveïdor habitual d´aquest partit, qui el juliol del 2019 va remetre un escrit al jutjat penal de Barcelona en el qual confessava haver cobrat treballs realitzats a l´extinta Convergència a través de factures girades a la productora Triacom, que va treballar en el seu dia amb TV3 i impulsora d´espais d´èxit com El gran dictat.

Per acreditar la seva versió, Parra va entregar al jutjat un cedé que conté una conversa que va mantenir el 17 d´octubre del 2011 amb Germà Gordó, llavors secretari del Govern català. En aquesta trobada, que va ser gravada per l´empresari, Gordó presumia de la seva influència en els contractes de la Generalitat. «Cada vegada que et presentis a alguna cosa (un concurs públic), em vens a veure i jo parlaré amb el secretari general corresponent, amb el departament corresponent», li va dir Gordó.