Investiguen l'Ajuntament de Bescanó per apropiar-se d'uns terrenys

L´Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) va comunicar a jutjats o administració presumptes irregularitats i tractes de favor en una vintena d´organismes públics en el primer semestre de 2020. Entre aquests hi ha l´Ajuntament de Bescanó, on l´OAC ha investigat la presumpta apropiació indeguda de terrenys privats per part del consistori. Segons Antifrau, en aquest cas, hi ha «manca de transparència i de publicitat en l´acreditació de títol habilitant de propietat per part de l´Ajuntament per la possessió pública, pacífica i ininterrompuda dels esmentats terrenys». «Això comporta una afectació indeguda als principis de seguretat jurídica i bon govern», afegeix l´OAC.

Entre els casos investigats per Antifrau hi ha un tracte de favor que el Servei d´Ocupació de Catalunya donava a una empresa que rebia subvencions per treballar contra l´atur juvenil, que suposaria un presumpte ús o destinació irregular de fons públics.

A principis d´any, l´OAC també va acabar la investigació de presumptes tractes de favor de TMB en licitar i adjudicar un contracte de serveis, cosa que l´informe d´Antifrau assenyala que implicaria una possible restricció a la lliure concurrència en la contractació pública.

Al març, l´OAC també va apreciar presumptes tractes de favor de l´ens d´Abastament d´Aigua Ter-Llobregat en adjudicar dos contractes de serveis, la qual cosa podria suposar un ús il·legal de fons públics. També respecte a ATLL, Antifrau va investigar un presumpte conflicte d´interès d´un empleat públic municipal, en contractar la prestació de serveis amb l´empresa pública: l´informe assenyala que això no va ocórrer durant el període investigat, entre 2007 i 2015.

L´informe publicat ahir també recull la investigació al Consell Comarcal al Barcelonès per un presumpte tracte de favor de la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió SA (Regesa), propietat del Consell, per suposadament fer adjudicacions directes de contractes a empreses.

Antifrau també ha investigat, respecte al Consell Comarcal del Barcelonès, el presumpte pagament irregular de dietes i despeses de viatge a directius de Regesa, i al març va acordar arxivar aquest aspecte de la investigació.

També ha acabat la investigació a el Consorci Català de Desenvolupament Local per la possible execució irregular d´un acord marc amb un adjudicatari únic per al servei de mediació d´assegurances, que suposadament es va fer extensiu «a una gran majoria dels ens locals integrats en l´Associació catalana de Municipis (ACM)» , davant del que l´Oficina Antifrau assenyala possibles pràctiques restrictives de la competència i un presumpte tracte de favor a l´empresa que prestava el servei.