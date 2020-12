El personal de centres educatius que ho vulgui tindrà accés a una PCR d'automostra de frotis nasal quan s'incorpori després de les festes de Nadal. Segons ha detallat aquest dimecres el Govern, els professors i la resta de personal dels centres tindran voluntàriament accés a aquest tipus de tests entre l'11 i el 29 de gener, quan s'aniran distribuint 'kits' perquè qui vulgui es faci la prova, que després serà recollida i enviada a laboratoris per ser analitzada. L'objectiu és detectar casos asimptomàtics després del període nadalenc, quan es preveu més interacció social. Tant Salut com Educació s'han felicitat pel balanç del primer trimestre a les escoles, quan només un de cada cinc alumnes s'ha hagut de confinar almenys un cop.

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha detallat que dels més de 5.000 centres educatius només se n'han confinat 31, menys de l'1% del total. A més, ha precisat que bàsicament eren llars d'infants o escoles rurals petites amb un o dos grups.

D'altra banda, ha indicat que 4 de cada 5 alumnes no ha deixat d'anar cap dia a l'escola per culpa del coronavirus mentre que 9 de cada 10 professionals educatius no han hagut de passar cap confinament.

L'absentisme voluntari estructural en el primer trimestre ha estat del 2,4%, un 0,4% més que el curs passat. Bargalló ha ordenat que s'analitzin tots els casos però ha avançat que es tracta de famílies que o bé creuen que les mesures de seguretat són poques o bé altres que no volen que els fills vagin a classe amb mascareta.

Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit que s'han fet 615.000 PCR a l'entorn escolar i que la positivitat entre els 0 i els 18 anys i en els entorns de mestres d'escola i professors d'institut era superior la primera quinzena de setembre que en les setmanes posteriors. Això, segons Vergés, prova que els grups estables funcionen.

A més, ha afegit, que quan hi ha hagut un cas positiu en un grup bombolla el 75% dels alumnes del grup han donat negatiu, fet que reforça la idea que la transmissió entre nens és "baixa".

PCR d'automostra a la tornada

Per això, Vergés ha indicat que es continuaran aplicant "totes les mesures de control" que calguin en el sistema educatiu. En aquesta línia ha situat el cribratge massiu que es farà tornant de festes per evitar un rebrot a les escoles.

El Director General de Centres Públics i president del Consorci d'Educació de Barcelona, Josep Gonzàlez-Cambray, ha detallat que es facilitaran PCR d'automostra a tots els centres, incloent llars d'infants, i independentment de si són privats, públics o concertats. Hi tindrà accés tot el personal que entra al centre, és a dir, no només professors sinó també personal de neteja, monitors de menjador o altres perfils professionals.

La primera setmana de tornada es faran el 45% dels tests, la segona un 35% i la tercera un 20%. En total, es preveu facilitar PCR d'automostra a més de 170.000 professionals.

Això també permetrà a Educació garantir totes les substitucions necessàries durant el gener davant de casos positius.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha explicat que l'automostra serà només de frotis nasal i consistirà en introduir un hisop a cadascun dels narius, fer cinc voltes i col·locar-lo en un tub amb l'etiqueta corresponent. "A partir d'aquí, el dia següent recollirem la mostra, que es pot tenir en una nevera", ha assegurat.

Les mostres s'analitzaran en laboratoris. Argimon ha apuntat que hi ha capacitat suficient d'anàlisi, ha recordat que serà voluntari i ha assenyalat que l'autopresa de mostra es farà sense supervisió sanitària ja que és un procediment molt senzill.

Gonzàlez-Cambray ha explicat, de fet, que l'esglaonament dels tests en tres fases també respon a garantir precisament aquesta capacitat d'anàlisi als laboratoris.