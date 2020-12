Aragonès diu que «cal fer un pas enrere» i que «avui o demà» s'anunciaran les noves restriccions

El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha avançat que "al llarg del dia d'avui o demà al matí com a tard" s'anunciaran les noves mesures restrictives per fer front a l'empitjorament de la covid-19. En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Aragonès no ha volgut entrar en la concreció de les mesures per no especular i ha dit que s'han d'aplicar "com més aviat millor" i que cal fer un "pas enrere". Així mateix ha apel·lat a la "responsabilitat individual" de la ciutadania, una mesura que, segons ha dit, no es pot escriure al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). I ha afegit que el Govern no està traslladant la responsabilitat als ciutadans perquè l'executiu està actuant en molts àmbits.

Aragonès ha explicat que s'està treballant amb les mesures i espera que aquesta vegada no es filtri la informació a algun mitjà de comunicació. Tot i entendre que la ciutadania vulgui saber les restriccions, ha destacat que és important no especular i que s'anunciïn quan estiguin decidides del tot i vagin acompanyades de mesures de suport.

"Hem de ser capaços de comunicar molt més assertivament. Cal generar confiança en les decisions i si avui digués mesures concretes no estaria fent aprenentatge dels errors", ha reblat.

Pel que fa a la restauració, Aragonès ha demanat als clients que actuïn amb responsabilitat i extremin les precaucions perquè "els cambrers no poden fer de policies". En aquest sentit, ha fet una crida a no posar en un compromís els treballadors de la restauració i ha avisat que "si hi ha d'haver sancions, hi haurà sancions". "Els que actuen bé no poden pagar els plats trencats d'una minoria que no actua amb prou responsabilitat", ha afegit.

El vicepresident ha afirmat que "el Nadal habitual se suspendrà" perquè aquest any s'ha de fer diferent. I preguntat per si es modificarà el pla de Nadal inicial, Aragonès ha respost que si canvien les circumstàncies és una obligació revisar-lo tant per ratificar-lo com per fer canvis. I ha fet una crida a fer un esforç de cara a les festes: "No hem de tenir pressa. És millor celebrar-ho tots junts i que hi sigui tothom. Per moltes ganes que hi hagi, el més important són les ganes de continuar sent-hi tots".

Eleccions 14-F

Preguntat per si les eleccions del 14 de febrer perillen, Aragonès ha assegurat que l'objectiu és que es puguin celebrar en aquesta data i ha remarcat que la interinitat ha de durar com menys millor ja que el Govern està en funcions i no té president. En aquest sentit, ha defensat que cal un govern "amb tota la força per prendre decisions" no només sobre la pandèmia sinó també en altres àmbits.

Pel que fa a l'escenari post-electoral, ha demanat a la CUP que "s'impliqui més a fons" en la governabilitat després de les eleccions i ha afegit que amb el partit anticapitalista "hi ha un paper important a recórrer". Segons Aragonès, el govern que surti de les eleccions ha de ser "coherent i amb un programa compartit" i si ERC guanya els comicis, el govern haurà de ser independentista.