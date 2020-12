Renfe avisa de possibles retards a Rodalies per la falta de maquinistes

Renfe ha alertat que aquest dijous i aquest divendres es poden produir retards i modificacions a diferents línies de Rodalies per la falta "puntual de maquinistes en el servei. La companyia ha explicat en un comunicat que té previst incorporar un centenar de nous maquinistes al servei però aquesta incorporació s'ha retardar pels impediments que la pandèmia ha provocat en els processos de formació. A més, les baixes relacionades amb la covid-19, principalment per ser contacte d'un positiu, està obligant a suprimir "de forma selectiva" alguns trens de Rodalies. Renfe ha assegurat que treballa diàriament perquè aquestes alteracions siguin "les mínimes imprescindibles" per mantenir la millor oferta possible.