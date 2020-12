Trapero assisteix al judici del 17-A per donar suport als Mossos d’Esquadra

El major dels Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, es va personar ahir a la seu de l´Audiència Nacional a San Fernando de Henares (Madrid) per assistir al judici pels atemptats comesos a la Rambla de Barcelona i Cambrils del 17 d´agost del 2017. Trapero va arribar «amb molta tranquil·litat» a la seu judicial, on va ser jutjat entre els mesos de febrer i juny per suposats delictes de sedició i desobediència en relació amb el procés, pels quals la Fiscalia demanava per a ell deu anys de presó i dels quals va resultar absolt, essent restituït en el seu càrrec el passat 12 de novembre.

L´Audiència Nacional va reprendre el judici a dos presumptes integrants de la cèl·lula gihadista, Mohamed Houli i Driss Oukabir, i un suposat col·laborador, Said Ben Iazza, acusats de participar en la preparació dels atemptats de la Rambla de Barcelona, mitjançant un atropellament múltiple amb una furgoneta, i Cambrils, que van deixar un total de 16 morts i 140 ferits. El major dels Mossos estava al comandament d´aquest cos policial quan es va produir l´atac.

Trapero va explicar que hi assistia per mostrar el seu suport als Mossos d´Esquadra que estan declarant aquests dies en la vista tant com a testimonis com com a pèrits. Quan li van preguntar sobre què sent en tornar a la seu judicial en la qual va ser jutjat va dir: «Molta tranquil·litat», i va insistir a destacar la tasca portada a terme pels Mossos en la investigació sobre els atemptats.