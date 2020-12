El TSJC fixa un mínim del 25% de l'ensenyament en castellà a Catalunya

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat parcialment un recurs interposat pel Ministeri d'Educació i ha establert un mínim del 25% de l'ensenyament en castellà a Catalunya, tot remarcant que l'ús actual és "residual". La sala declara l'obligació de la Generalitat d'adoptar les mesures necessàries per garantir que tots els alumnes rebin de manera "efectiva i immediata" l'ensenyament mitjançant la utilització vehicular normal de les dues llengües oficials en els percentatges que es determini, "que no podran ser inferiors al 25% en un i altre cas". El tribunal remarca que a més de l'assignatura de castellà, cal fer en aquest idioma una altra matèria no lingüística de caràcter troncal.