Catalunya restringeix la mobilitat i estableix franges horàries a la restauració

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència, Meritxell Budó, han explicat en una roda de premsa telemàtica noves mesures restrictives que suposen un "pas enrere" en el pla de desescalada.

Les restriccions entraran en vigor el 21 de desembre i s'allargaran fins a l'11 de gener amb excepcions per als dies festius.

Restauració i centres comercials

El Govern limita l'obertura de la restauració al públic als esmorzars i dinars, amb un horari restringit de 7.30h a 9.30h i de 13h a 15.30h. Per als sopars només es podrà oferir servei de recollida al local, entre les 19h i les 22h, i a domicili, fins a les 23h. A més, es prohibeix l'obertura dels bars i restaurants dels centres comercials, una mesura que no s'havia aplicat fins ara i que pretén "reduir la interacció social", segons ha dit la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. Tampoc podran obrir els gimnasos dins dels centres comercials, i la resta hauran de mantenir un aforament del 30% i fer totes les activitats amb mascareta. Per tant, les activitats d'alta intensitat s'hauran de fer en espais exteriors o suspendre's.

Mobilitat

La mobilitat quedarà restringida des d'aquest dilluns i fins a l'11 de gener a l'àmbit comarcal durant tota la setmana, amb l'excepció de si es visiten familiars o es va a una segona residència. També es podrà sortir del perímetre de Catalunya per a trobades familiars. Andorra "s'integra" a l'Alt Urgell i la mobilitat es regirà per les mateixes mesures.

Toc de queda

El toc de queda es manté entre les 22 h i les 6 matí, amb l'excepció de la nit de Nadal i Cap d'any, que s'allarga fins a la 1 de la matinada, i la nit de Reis, que es fixa a les 23 h.

Trobades i aforament

El Govern manté en 6 el nombre de persones que es podran trobar i l'amplia fins a les 10 els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 i 6 de gener, amb un màxim de dues bombolles de convivència.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus