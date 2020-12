Reforçaran les inspeccions per garantir el compliment de les restriccions a Catalunya

El Govern ha anunciat que reforçarà "el pla d'inspeccions" i els controls per garantir el compliment de les restriccions per reduir els contagis de covid-19. El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha apel·lat a la responsabilitat dels ciutadans perquè "es pot enganyar la norma, però no el virus". Aragonès ha dit que per "vetllar pel compliment" de les restriccions s'ha encarregat a Interior que reforci els controls, "no tant amb voluntat sancionadora, sinó per donar sentit a la majoria que compleix escrupolosament amb les indicacions".

En tot cas, ha dit que els ciutadans no poden "buscar excuses, autoenganyar-se, fer compliments simulats de la norma". El Departament d'Interior es reunirà aquest divendres a partir de les 3 de la tarda amb responsables de Mossos d'Esquadres i policies locals per coordinar aquest dispositiu reforçat.

Per la seva banda, la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha explicat que aquest divendres a les 3 de la tarda es reunirà un gabinet de crisi específic dels cossos de seguretat per detallar com serà el nou pla d'inspeccions. La portaveu ha assegurat que aquesta intensificació "no vol dir que abans no es fessin inspeccions" sinó que volen evitar que hi hagi més incompliments perquè si no "paguen justos per pecadors". "Volem protegir la restauració perquè qui ho fa bé, que és la majoria, pugui continuar amb la seva activitat", ha insistit.

Aragonès, ha reconegut el "compromís i l'actitud exemplars" de la ciutadania, però ha demanat un esforç més i molta "responsabilitat" a la ciutadania per acabar amb la pandèmia durant el 2021 mentre arriben les vacunes. La intenció és "salvar vides i sortir-ne junts el més aviat possible", ha dit. "Que tothom es faci seves les mesures i s'apliquin amb responsabilitat, no serà el Nadal que voldríem, però sabem que no anem bé", ha afegit. "La situació no és bona, és preocupant, i cal frenar la covid com sigui, costi el que costi", ha conclòs, tot recordant que les xifres no només s'han estabilitzat, sinó que augmenten el número de contagiats, la velocitat de contagi i el risc de rebrot.

El "pas enrere és el més ajustat possible a la situació sanitària, social, econòmica i de salut mental i emocional de la ciutadania, que està esgotada després de tants mesos de pandèmia", considera. Per això, les mesures seran "el més quirúrgiques possible i el més efectives possible", en sintonia al que estan fent països com França, Itàlia, Alemanya, Països Baixos o Regne Unit.

Per justificar les mesures, Aragonès ha dit que no es pot "normalitzar la tragèdia i que les xifres siguin un peu de pàgina".

