Vergés admet que Salut havia recomanat mesures "més restrictives"

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha afirmat aquest divendres que el departament havia aconsellat mesures "més restrictives" que les que ha anunciat el Govern, davant de l'augment de contagis del coronavirus i a les portes del Nadal. "El punt de vista sanitari és molt clar, però els debats es porten en el marc del Govern, que ha de contemplar l'equilibri entre l'emergència sanitària, l'econòmica, la social i l'emocional", ha justificat. Amb tot, la consellera defensa que estan "en la línia d'haver actuat anticipadament". D'altra banda, Vergés ha confirmat que la vacunació de la covid-19 començarà el diumenge 27 de desembre a Catalunya després que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, hagi anunciat aquesta data a tot l'estat espanyol.

La consellera ha reconegut que la tendència de les dades de la covid-19 és "creixent" i que "no s'ha d'enganyar a ningú", però ha reivindicat que estan aplicant mesures que espera que "amb l'ajuda i col·laboració de tothom" frenin aquest augment. També ha assegurat que han pres les restriccions "més dures de tot l'Estat".

Vergés creu que estan actuant de forma anticipada i confia que no hi hagi un impacte "creixent de forma clara" en el sistema sanitari, tot i que, des que el Govern ha anunciat les noves mesures aquest divendres, diversos professionals sanitaris i experts han advertit que caldrien més restriccions i que si la situació empitjora pot ser "catastròfica" en les properes setmanes.

De possibles situacions crítiques si les dades empitjoren, n'han advertit el cap clínic de la Unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sant Pau, el doctor Joaquín López-Contreras, i el president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), el doctor Jaume Padrós, en entrevistes a l'ACN.

La titular de Salut ha explicat que si les vacunes arriben segons el pla del Ministeri de Sanitat, Catalunya estarà a punt per començar a vacunar el diumenge 27 de desembre.

Covid-19 persistent

Sobre les demandes de la plataforma de suport mutu Col·lectiu d'Afectats i Afectades Persistents per la Covid-19, Vergés ha assegurat que estan treballant amb grups d'experts per tenir-ne més coneixement, però no ha concretat quan es podria implementar un protocol d'assistència, una de les principals reivindicacions del col·lectiu, entre altres.

La plataforma va demanar a Salut aquest dijous en roda de premsa que reconegui la covid-19 persistent i una definició clara dels símptomes i seqüeles que pateixen. El col·lectiu se sent invisibilitzat i ho atribueix a, entre altres factors, un "biaix de gènere". El 79% de les persones de la plataforma, que reuneix unes 1.300 persones a Catalunya, són dones.