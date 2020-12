Budó, sobre les restriccions: «Potser ho tancaríem tot si ens ho poguéssim permetre»

"Potser ho tancaríem tot si ens ho poguéssim permetre". Són paraules de la portaveu del Govern, Meritxell Budó, aquest dissabte a Catalunya Ràdio. La consellera en funcions de la Presidència ha valorat les noves restriccions que va anunciar ahir l'executiu, i ha defensat que totes les mesures tenen l'aval sanitari. Budó ha tornat a reclamar "consciència" a la ciutadania i no sortir de la comarca "si no és necessari". "Un pot fer totes les excepcions del món, però també ha de ser conscient del que s'està fent quan es mou", ha argumentat. La consellera també ha defensat l'ampliació perimetral a l'àmbit comarcal ja que "poder anar a un destí fixe ja estava permès" i hi havia un increment de trànsit els dijous i els dilluns, tal com ha apuntat.

La consellera ha asseverat que el Govern està mobilitzant "tots els recursos" que pot per acompanyar els sectors afectats. D'altra banda, ha exigit a l'Estat que apliqui ja un pla de xoc suficient, i ha recriminat que la Moncloa no estigui aportant tota la despesa que caldria per donar les ajudes suficients per pal·liar la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia del coronavirus.