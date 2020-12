L'aeroport d'Alguaire serà un centre de llançament de coets

L'aeroport de Lleida-Alguaire acollirà un port espacial dedicat a missions de vol suborbital (SpacePort), a més d'un centre de proves de propulsió per a coets-llançadora i un parc empresarial així com un centre educatiu per a empreses tecnològiques vinculades amb l'espai. Així ho ha anunciat aquest divendres el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, que ha visitat la instal·lació on estarà ubicada aquesta nova àrea de desenvolupament empresarial de caire cientificotècnic vinculada a la nova economia de l'espai, en el marc de l'estratègia NewSpace de Catalunya. El projecte té un pressupost de 26 milions per al període 2021-2025. El nou centre de desenvolupament de la indústria aeroespacial permetrà el llançament de payloads (càrrega útil transportada per una nau espacial) experimentals i l'ús de plataformes amb capacitat de vol orbital i altres activitats comercials del sector. A Europa s'han anunciat diverses iniciatives en aquest sentit, però Alguaire pretén esdevenir la primera regularment operativa d'aquest tipus.