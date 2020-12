La patronal de l'hostaleria anuncia que impugnarà al TSJC les noves restriccions

La patronal de l'oci nocturn, la FECASARM, ha assegurat aquest dissabte que impugnarà al TSJC les noves restriccions aprovades pel Govern un cop es publiquin al DOGC. La FECASARM demanarà al tribunal la suspensió de la vigència de les restriccions a través d'unes mesures cautelars urgents i exigeix al Govern una reunió el més aviat possible per evitar anar als jutjats. Segons l'organització, les franges horàries dictades són "injustes" i "inassumibles" i molts propietaris ja han advertit que podrien desobeir-les. "Nosaltres aconsellem que s'esperin, però es fa difícil quan veus que la Generalitat no dona la cara i no contesta la petició de reunió, mentre la gent ho perd tot", afirma Joaquim Boadas, secretari general de la FECASARM.

Boadas ha assegurat també que els ajuts oferts fins ara són "miserables" i ha recordat que molts dels seus associats s'hi estan jugant "tot el seu patrimoni".

A més, la FECASARM assegura que les restriccions horàries promouen les trobades il·legals, i són una "total irresponsabilitat i temeritat". "Caldria haver optat per mesures menys restrictives, reforçar mesures de seguretat i preventives i perseguir els excessos", assegura l'organització en un comunicat.