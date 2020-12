Salut instal·larà espais annexos a 14 CAP gironins per fer l'activitat relacionada amb la covid

El departament de Salut ha començat els tràmits per instal·lar espais annexos a més d'un centenar de centres d'atenció primària (CAP) de tot Catalunya per poder-hi fer l'activitat relacionada amb la covid-19 i diferenciar-la de la que no té relació amb la pandèmia. En concret, s'instal·laran mòduls per fer proves PCR, tests ràpids, identificació de contactes o exploracions i garantir que els CAP puguin tenir "espais diferenciats per patologies, per assegurar una major seguretat de professionals i ciutadans". Aquests mòduls estan pensats per als CAP amb dificultats d'espai i es preveu que entrin en funcionament a partir del gener. Estaran en zones properes als CAP i seran gestionats pels mateixos equips d'atenció primària.

El desplegament d'aquests mòduls forma part del Pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària, amb l'objectiu d'oferir més espai i confort a la ciutadana i crear circuits diferenciats entre covid i no-covid, que compta amb una inversió total de 300 milions d'euros fins al 2022.

S'ubicaran, en la seva majoria, en espais de titularitat municipal, gràcies a la col·laboració entre Salut i els ajuntaments. Així doncs, s'instal·laran en places, zones verdes i aparcaments annexos als CAP.

Els mòduls previstos a la Regió Sanitària Girona seran 14 i reforçaran el servei dels CAP de Cassà de la Selva, CAP Alfons Moré i Paretas, ABS Salt-2, CAP Can Gibert del Pla ABS Girona-2, CAP Ernest Lluch i Josep Masdevall a Figueres i Banyoles, CAP Doctor Joan Vilaplana, ABS Girona-4, CAP Roses, Blanes-2, CAP Llagostera, Girona, CAP l'Escala, Tordera, Sant Feliu de Guíxols i Canet de Mar.