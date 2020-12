Torra, sobre la primera onada: «Va arribar un moment que pensava que no aguantaríem tantes morts»

El president inhabilitat, Quim Torra, ha confessat aquest diumenge que durant la primera onada de coronavirus "va arribar un moment que pensava que no aguantaríem tantes morts". En una entrevista a 'El Suplement' de Catalunya Ràdio en el marc de La Marató contra la covid-19, Torra ha dit que es va sentir "molt sol" durant el confinament. "Moren centenars de persones cada dia en un virus que desconeixes, veus que el personal ha d'afrontar-ho en condicions rudimentàries i molt sovint patètiques... em vaig fer un fart de patir per tothom", ha assegurat, descrivint uns "moments molt durs" en què va "plorar molt". Ara, que segueix la gestió de la pandèmia des de fora del Govern, Torra admet que es "puja per les parets".

"No poder estar ajudant companys del Govern, i decidint mesures que crec que s'han de prendre em posa encara més dels nervis", ha indicat l'expresident de la Generalitat, que ha dit que en les últimes setmanes va "veure molta tensió al govern" i s'hi va posar a disposició per si el necessitaven.

"Amb el vicepresident Aragonès ens hem enviat alguns missatges, però hem parlat poc, parlo més sovint amb la consellera Budó i estic al dia amb altres doctors", ha explicat Torra, que ha remarcat que lamenta "molt no poder continuar ajudant" als seus antics companys.

Torra ha descrit el temps del seu confinament a la Casa dels Canonges –on va estar aïllat després de contraure la covid-19- com "les hores fosques". Al repassar les primeres setmanes de la pandèmia, l'expresident ha dit que es va sentir "molt decebut" amb el president espanyol, Pedro Sánchez, per no decretar un confinament total fins a l'abril.

Pel que fa al Nadal, Torra ha dit que "si un any no el celebrem com estàvem acostumats, no passa res". "Fem-ho pels que no el podran celebrar, no em sembla que sigui un sacrifici tan gros enmig d'una pandèmia com aquesta", ha insistit.