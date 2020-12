El virus segueix sense donar treva, a poques hores d'aplicar-se les noves restriccions

El coronavirus segueix sense donar treva a Catalunya, tot i que aquest diumenge ha sumat menys contagis que ahir, amb 1.575 nous positius, però amb una Rt (velocitat de propagació) d'1,53, dues centèsimes més, i un risc de rebrot que puja avui a 354, una acceleració que s'espera contenir amb les noves restriccions que entraran en vigor aquest dilluns.

L'empitjorament de les dades de la pandèmia ha portat a la Generalitat a establir noves limitacions, que ja s'han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i que afecten en gran mesura a la restauració, que només podrà servir esmorzars i dinars però no sopars, i a la mobilitat de les persones.

En canvi, els gimnasos ubicats a l'interior de centres comercials sí que podran obrir, però amb l'obligació que els usuaris facin la pràctica esportiva sempre amb mascareta.

La mobilitat només podrà ser en l'àmbit comarcal tota la setmana, excepte els desplaçaments expressament permesos, una norma que entra en vigor demà i que tindrà com a excepció la visita a familiars o persones pròximes a partir del pròxim dia 23 i fins el 6 de gener.

Entre aquestes dates "s'ha previst també autoritzar que les persones que integrin la bombolla de convivència s'estableixin en una comarca diferent de la comarca on resideixen habitualment, sempre que es mantingui la integritat de l'esmentada bombolla i es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades familiars i de caràcter social", segons s'indica al DOGC.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha demanat aquest diumenge que es compleixin les recomanacions de reduir al màxim el nombre de persones en les reunions familiars el proper Nadal, que no podran excedir els deu procedents com a màxim de dues bombolles de convivència.

La consellera ha confessat que no sap "si tothom té clar" com s'ha de celebrar aquest any el Nadal per no propagar encara més els contagis i ha precisat que, per a això, "com menys gent" es reuneixi a les taules en els pròxims dies, "millor" per controlar l'avanç del virus.

Si ahir protestaven els restauradors per les noves restriccions, aquest diumenge han estat els hotelers els que pensen que la Generalitat els ha declarat "una guerra freda" en no permetre'ls que serveixin sopars per Nadal i Cap d'Any. El Gremi d'Hotelers de Barcelona ha considerat avui que les últimes limitacions per contenir la pandèmia del coronavirus són "la culminació del desastre" que viuen els seus establiments.Els hotelers han censurat les mesures en un comunicat emès aquest diumenge, en què han assegurat que només se'ls permet oferir sopars als seus hostes fins a les 21:00 hores.

El director general del gremi, Manel Casals, ha assenyalat en la nota que aquesta decisió, amb tota seguretat, derivarà en "l'anul·lació de bona part de les reserves d'allotjament i dels sopars que els hotels de Barcelona havien preparat, de manera especial i amb totes les garanties de seguretat sanitària, per celebrar les festes nadalenques".Mentrestant, comença a estendre's la por que la nova variant del coronavirus detectada al Regne Unit podria estar infectant des de fa unes setmanes a ciutadans de diversos països europeus.

Així ho ha considerat aquest diumenge el catedràtic de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, Daniel Prieto-Alhambra, després de conèixer ahir la decisió del govern anglès de confinar uns vint milions de persones des d'aquest diumenge a Londres i la seva àrea metropolitana pel augment de contagis de la COVID-19, pel que sembla per la mutació del virus.Aquesta mutació ja ha estat comunicada pel Regne Unit a l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Precisament amb relació a aquest assumpte, Alba Vergés ha reclamat en un tuit al Govern que prohibeixi els vols amb el Regne Unit, com també han fet diferents països europeus."El Govern espanyol ha d'actuar ja per protegir els ciutadans enmig de la incertesa existent", ha considerat la consellera.La ministra d'Afers Estrangers, Arancha González, per la seva banda, ha indicat, també en un tuit, que s'ha demanat a la Unió Europea que protegeixi els drets dels ciutadans comunitaris "des de la coordinació", pel que fa a la suspensió de vols amb Gran Bretanya des dels diferents països europeus.

A Catalunya, els pacients ingressats a hores d'ara són 1.567, 47 més, dels quals 320 estan a l'UCI, 9 menys que els que es trobaven en aquesta situació ahir.Amb aquestes noves dades, la Covid-19 ha provocat ja 16.583 defuncions a Catalunya des de la seva irrupció fa ja gairebé deu mesos, mentre que els casos confirmats a través de totes les proves (PCR, test d'antígens, serològics i ELISA), arriben ja les 372.111.