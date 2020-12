El 14-F només s'ajornarà si hi ha una "activitat social molt restringida o un confinament total" de la població

Les eleccions del 14-F només s'ajornaran si hi ha una "activitat social molt restringida o un confinament total". Així ho ha explicat aquest dilluns el conseller d'Exteriors, Bernat Solé, després de la reunió de partits que s'ha celebrat al Parlament per parlar de l'organització dels comicis en plena pandèmia del coronavirus. Una taula que demanarà vacunar els membres de les meses electorals i que proposa una votació per franges horàries. D'aquesta manera les persones de risc ho podran fer de bon matí i aquelles que estiguin contagiades de covid-19, o bé que siguin contactes estrets, s'hauran d'esperar al vespre i fer-ho de 7 a 8 del vespre. A més, s'ha fixat el 15 de gener com la data límit per decidir si es poden celebrar les eleccions.

Solé ha valorat positivament la segona reunió de la taula, assegurant que el Govern s'ha trobat "una bona predisposició" per part de la resta de grups parlamentaris. En aquest sentit, ha recordat que la voluntat de tothom és tirar endavant el 14-F amb la "màxima transparència" i "sentit de la responsabilitat", tot i això també ha recordat que fer-ho, o no, dependrà de la situació epidemiològica del moment.

De moment ja s'ha fixat l'11 de gener com la data en què tindrà lloc la tercera reunió de la taula, quatre dies després, el 15 de gener es decidirà si es poden celebrar les eleccions al mes de febrer, o no. "És una bona data per avaluar i prendre una decisió sobre el procés electoral" ha explicat el conseller, afegint que ja tindran suficient informació.

Pel que fa a la jornada electoral, a partir de la reunió s'han pogut conèixer nous detalls de la jornada electoral. La taula de partits ratifica una tramesa única de butlletes perquè tots els ciutadans puguin rebre les paperetes de vot. En cas que s'opti per votar de manera presencial, s'haurà d'anar al col·legi electoral amb el vot preparat. Tot plegat, a més, es dividirà en franges. La primera serà de 9 a 12 del matí per les persones de risc, una segona compresa entre les 12 del migdia i les 7 de la tarda per les persones sense risc, i una darrera pels contagiats i contactes estrets que s'allargarà fins al tancament dels col·legis, a les 8.

Precisament un dels acords de la taula ha estat el de no allargar la jornada electoral, d'aquesta manera es farà, doncs, amb els horaris habituals d'altres eleccions prèvies. Exterior també traslladarà al Departament de Salut la voluntat de vacunar els membres de les meses electorals. Preguntat pels criteris de selecció d'aquests membres, Solé ha especificat que es farà amb uns "límits", però respectant la possibilitat que una bona part de la població pugui ser escollida. "És un dret" ha recordat.

Un altre dels punts en què més ha incidit ha estat en la importància de "garantir" el vot a tothom. Per això, per un costat s'ha signat un conveni amb la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual (Dincat), que vetllarà i treballarà perquè totes les persones puguin participar en igualtat de condicions. Per l'altre, s'ha sol·licitat a la Junta Electoral la possibilitat d'enviar la documentació als votants de l'exterior del país sense esperar a la proclamació definitiva de les candidatures.

Solé ha destacat que s'ha arribat a un acord en pràcticament "tots els punts" i que només queden aspectes molt "tècnics i concrets". A partir d'avui mateix, doncs, es traslladaran al Procicat perquè els pugui aprovar a la pròxima sessió que faci. De fet, el conseller d'Exteriors ha subratllat que es tracta d'una decisió que disposa d'un "ampli consens" per part de tots els grups que han participat.