El govern reconeix l'error d'haver obert la mobilitat durant el pont

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, afirma que no allargar les limitacions de mobilitat pel pont de desembre "va ser un error". Així ho diu en una entrevista a 'El Punt Avui' en què admet que va sortir "absolutament tothom" perquè no hi havia confinament tot el pont. De cara a les festes de Nadal, afegeix, es pretén generar "un sentit d'autoresponsabilitat" a les cases. En aquesta línia, Sàmper considera "fonamental" fer una campanya de comunicació "molt bèstia" per conscienciar les famílies sobre els riscos de fer reunions pels àpats nadalencs. Segons explica, es tractaria d'una campanya similar a les de trànsit. "Espero que es faci, últimament ho hem demanat amb un cert enuig", apunta.

En la mateixa entrevista, el conseller reitera la idea que ara es passa d'una fase més pedagògica a una en què la policia farà "més pressió" en relació a les restriccions: "Serem més estrictes en la inspecció i la sanció". En aquest sentit, hi haurà unitats dels Mossos dedicades exclusivament a les inspeccions.