Competència obre un expedient a l'ANC per

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha obert un expedient sancionador contra l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per la campanya «Consum Estratègic» per possibles «pràctiques deslleials que distorsionen greument» la competència en el mercat, segons va explicar l'organisme en un comunicat».

La CNMC creu que les actuacions de l'ANC podrien ser contràries a la llei quan l'entitat independentista va emplaçar empreses i consumidors de comprar productes o serveis oferts per determinades empreses. L'expedient s'ha obert després de la denúncia presentada per Foment del Treball i que posteriorment el TC traslladés el cas a la CNMC com a organisme competent.

Precisament, l'ANC va afirmar fa unes setmanes que el trasllat del cas a la CNMC com a autoritat competent suposava una vulneració de competències de la Generalitat en considerar que ho havia d'assumir l'ACCO.

L'ANC va respondre ahir mateix: «Estem convençuts que no té cap mena de sentit que l'expedient acabi amb una sanció», va indicar la seva presidenta, Elisenda Paluzie, en declaracions a l'ACN. L'entitat va defensar que la campanya «no és un boicot».