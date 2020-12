Descarrega els nous certificats d'autoresponsabilitat per desplaçar-te durant les festes de Nadal

El Departament d'Interior ha publicat dos documents que considera imprescindibles per justificar la mobilitat dels catalans entre comarques i fora de Catalunya durant les festes de Nadal. Cal recordar que fins al 6 de gener, es podrà sortir de la comarca per visitar familiars o persones properes així com desplaçar-se a una segona residència.

Els documents es basa en les restriccions adoptades pel PROCICAT per les quals s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat d'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.



Descarregat't aquí els documents:

- Certificat autoresponsable de desplaçament d'entrada i sortida de la comarca.

- Certificat autoresponsable de desplaçament d'entrada i sortida de Catalunya.

Un web per aclarir les "pautes de comportament" durant el Nadal

Protecció Civil ha posat en marxa el web 'Un Nadal segur' per clarificar les pautes de comportament que cal mantenir per evitar la propagació del coronavirus durant la celebració de les festes de Nadal. L'estament alerta que les activitats habituals d'aquestes festes comporten riscos de contagi "elevats" i per això reclama fer un Nadal "diferent" i "segur".

El web aborda temes com la bombolla de Nadal (amb qui trobar-nos); els àpats de Nadal; la mobilitat territorial; el confinament nocturn; mesures i restriccions en la restauració, el comerç i les fires de Nadal; les restriccions als actes de cultura popular, tradicional, esportius i altres; les mesures per als actes de culte, o les trobades amb persones residents en residències.

El web desenvolupa de forma detallada com aplicar les pautes bàsiques de prevenció en cada cas: distància física, higiene de mans, ús de mascareta en tot moment, ventilació dels espais tancats, evitar la interacció amb persones de contacte no habitual i reduir el temps en espais de molta concentració de persones.