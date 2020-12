Junqueras «salva» Alba Vergés i Chakir el Homrani

El president d'ERC, Oriol Junqueras, va expressar dilluns la seva «confiança» cap a la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, qüestionats per com els seus departaments han afrontat la pandèmia de la covid-19. En una entrevista amb TV3, l'exvicepresident de la Generalitat va defensar la «tasca enorme» que ha fet el Govern «en un context molt difícil». «Com tots els ministres de tots els països del món, s'estan enfrontant a una situació tremendament complexa», va subratllar, i va assegurar que la taxa de mortalitat per coronavirus a Catalunya «és molt més baixa que a territoris de l'entorn». Tot i això, va evitar dir si haurien de repetir com a consellers un segon mandat.

«Ja sé que hi ha qui prefereix posar el dit a l'ull i assenyalar», va reconèixer el dirigent republicà, però va argumentar que la Generalitat no té «tots els recursos dels quals disposen els estats» per fer front a la situació sanitària, com la capacitat d'endeutar-se. «És més fàcil no prendre cap decisió i deixar que els morts s'acumulin, però nosaltres no ho volem fer», va afegir.