De l'ERTO a milionaris

Gairebé el 80% de les 60 sèries de la grossa de Nadal que han venut La Pastoreta de Reus, els han comprat treballadors i familiars d'Indústries Teixidó, de Riudecols (Baix Bamp), empresa dedicada a la fabricació de peces per a l'automoció. Els empleats es repartiran prop de 200 milions d'euros. El número 72.897 el va escollir a l'estiu el president del comitè d'empresa, José Lucena, i s'han venut a la planta uns 450 dècims. Són molt pocs els treballadors que no n'havien comprat, però també n'hi ha que tenen fins a tres dècims premiats. Els afortunats, en ple torn de feina, s'han mostrat eufòrics i contents, sobretot després d'un any difícil en què se'ls havia aplicat dos ERTE temporals.

L'eufòria s'ha estès entre els treballadors del primer torn. El telèfon de la fàbrica sona sense parar, mentre els treballadors ni el senten i s'apinyen davant dels mitjans de comunicació per saltar d'alegria, amb un dècim premiat a les mans. No corre el cava. Diuen que l'obriran a casa. La porta de la fàbrica es torna a abaixar, però a dins els treballadors segueixen la festa.

El president del comitè d'empresa, José Lucena, diu que té la doble alegria de ser un dels premiats, però també d'haver estat el "responsable" d'elegir el número per a tota la plantilla, que va reservar a La Pastoreta de Reus, i haver portat la fortuna, després d'un any difícil amb dos ERTE. "El vaig triar a l'atzar, el vaig trobar bonic, i ara encara més", explica Lucena, satisfet.

Es limita a dir que ell té "més d'un dècim", però a la fàbrica hi ha empleats que en tenen tres i fins i tot quatre, és a dir, més d'1,5 milions d'euros de premi. És el cas de la Maria Revetlles. En van agafar les seves germanes, ella i el seu fill. Encara no s'ho acaba de creure. A la immensa majoria de treballadors els ha tocat un dècim, alguns pocs però, no en van arribar a comprar.

Famílies d'aquesta empresa situada a l'entrada de Riudecols ja van ser agraciades l'any passat, de rebot, amb la grossa del centre aragonès El Cachirulo, que va repartir 320 milions. Es va muntar un sopar de Nadal de les dones del poble i el número va córrer. José Lucena destaca aquest doble "cop de sort". Alguns treballadors ho descriuen com si fos pura "ciència-ficció".

Entre els treballadors que van esgarrapar de la grossa del Cachirulo s'hi troba en Jordi Valero, un dels més veterans de la plantilla. Porta 38 anys a l'empresa on va començar-hi d'aprenent. Es va comprar un apartament a Cambrils. Ara diu bromejant que no descarta un xalet amb piscina. Acompanyat de les filles que l'han anat a veure, s'emociona en veure tots els companys premiats.

"Quan toca la grossa s'acostuma a dir que serveix per tapar forats, a nosaltres ens servirà per això i ens quedaran calers", afegeix Lucena. L'empresa va adquirir, com a mínim, unes 45 sèries que representen una pluja de prop de 200 milions d'euros per als 440 treballadors d'aquesta fàbrica dedicada a peces mecanitzades i d'alta precisió, en un poble de poc més de 1.000 habitants.